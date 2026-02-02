Sono stato il prossimo a salire sull’aereo per la squadra inglese della Coppa del Mondo del 2002 ma non ho lamentele per aver vinto solo una presenza con l’Inghilterra David Dunn riflette sulla sua carriera nei Tre Leoni

David Dunn racconta di essere stato vicino a partire con la squadra inglese nel 2002, ma anche di non avere rimpianti per aver giocato solo una volta con i Tre Leoni. L’ex centrocampista parla senza fronzoli, spiegando che il suo percorso è stato fatto di attimi, senza rancori. Quando si guarda l’elenco dei giocatori che hanno vestito la maglia dell’Inghilterra, alcuni nomi emergono per il loro passato, altri per le occasioni mancate. Dunn si concentra sul presente, senza rimpianti, e rivela come ogni esperienza abbia comunque lasci

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Quando guardi su e giù l’elenco delle meraviglie dell’Inghilterra, alcuni nomi risaltano per vari motivi. In vista della pausa per le nazionali di marzo, un totale di 360 giocatori hanno vinto solo una sola presenza in nazionale, un elenco che include artisti del calibro del futuro allenatore del Tottenham Bill Nicholson, l’ex stopper del Manchester United Alex Stepney, l’attaccante vincitore del titolo Chris Sutton e l’ex marcatore dei Three Lions David Nugent. All’inizio degli anni 2000, l’allenatore Sven-Goran Eriksson aveva l’imbarazzo della scelta in termini di selezione, con la “Generazione d’Oro” dei Tre Leoni che comprendeva alcuni dei migliori giocatori di club d’Europa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “Sono stato il prossimo a salire sull’aereo per la squadra inglese della Coppa del Mondo del 2002, ma non ho lamentele per aver vinto solo una presenza con l’Inghilterra” David Dunn riflette sulla sua carriera nei Tre Leoni Approfondimenti su Coppa del Mondo 2002 Tuchel riflette sul “girone difficile” dopo che l’Inghilterra ha scoperto gli avversari della Coppa del Mondo 2026 Mathieu van der Poel: “Ho vinto la Coppa del Mondo senza fare tutte le corse, sono soddisfatto” Mathieu van der Poel ha concluso con successo la stagione di ciclocross, vincendo l’ultima tappa a Hoogerheide e il traguardo generale della Coppa del Mondo, nonostante abbia partecipato a poche gare. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Coppa del Mondo 2002 Argomenti discussi: Sorteggio spareggi eliminazione diretta; Il nuovo ’Archeologico’: Pronto per l’anno buono; Musetti in stato di grazia, batte Taylor Fritz in tre set e accede ai quarti di finale; Graduatorie GPS 2026: nuovo algoritmo, più semplice il completamento, modifiche alle tabelle dei titoli. RISPOSTE AI QUESITI. The closing of David Ruff | Gao Yang – Through the Lines “Stati Uniti, Cina, il paradosso e l’arte” at Spazio Musa, Torino, marks a moment to reflect on David’s first show in Italy, now 53 years ago. David Ruff, his wife Susan and daughter Aleyda moved to the It - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.