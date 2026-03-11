Biathlon Coppa del Mondo Otepää 2026 L’Italia femminile inciderà per la prima volta in Estonia?

La penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 si svolgerà a Otepää, in Estonia. Per la prima volta, la squadra femminile italiana parteciperà a questa tappa, portando così la rappresentanza nazionale in questa località. La competizione vedrà atlete di diversi paesi impegnate nelle gare di sprint e inseguimento. La tappa sarà decisiva in vista delle fasi finali della stagione.

La penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 avrà luogo a Otepää. Ci troviamo di fronte a un appuntamento pregnante per la più rinomata stazione sciistica di tutte le Repubbliche baltiche, in quanto è la “prova generale” di un evento fortemente voluto e preparato da quasi due decenni. Per chi non lo sapesse, la municipalità edificata nell’ Estonia meridionale aveva dichiarato già nel 2009 di voler organizzare i Mondiali di biathlon. All’epoca era un progetto visionario, al quale si è però lavorato con determinazione per lustri, arrivando alfine a renderlo concreto. Otepää ospiterà infatti la manifestazione iridata 2027. In questi giorni si affinerà pertanto il meccanismo organizzativo, comunque già rodato, perché il comitato organizzatore estone non è composto da parvenu. 🔗 Leggi su Oasport.it

