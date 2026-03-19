La Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026 si chiude a Lake Placid, segnando il ritorno di questa località negli eventi principali dopo oltre quarant’anni, l’ultima volta nel 1980. La competizione si svolge sulle piste di Lake Placid, dove atleti provenienti da diverse nazioni si sono sfidati nelle ultime gare della stagione, concludendo così il circuito stagionale.

La Coppa del Mondo di sci di fondo giunge al proprio epilogo. L’edizione 2025-2026 si conclude in un contesto de facto inedito, ovverosia le piste di Lake Placid. Si tratta di un piccolo evento storico, poiché si torna a gareggiare nella località situata nello Stato di New York per la prima volta dai Giochi olimpici del 1980, che non erano inseriti nel massimo circuito. Per la verità, avere tappe negli Usa rappresenta una rarità. Dopo i Giochi olimpici di Salt Lake City 2002, in terra a stelle strisce non si sono più disputati appuntamenti di primo livello sino al febbraio 2024, quando la Coppa del Mondo ha mandato in scena un paio di competizioni a Minneapolis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, la Coppa del Mondo si chiude a Lake Placid. Si torna per la prima volta dal 1980

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