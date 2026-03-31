Uomini e Donne registrazione 29 marzo | caos nel trono di Ciro

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione domenica 29 marzo. Caos nel trono di Ciro che perde entrambe le corteggiatrici. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di sabato 28 marzo. In questa puntata grande caos attorno al trono di Ciro: prima Martina poi Elisa lasciano lo studio per i comportamenti del tronista. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte con il trono over. Ritorno a sorpresa in studio per Cristina, che decide di rimettersi in gioco scendendo per conoscere un cavaliere del parterre. L’uomo accoglie con entusiasmo il suo arrivo e sceglie di tenerla. Spazio poi a Guido e Federica, ospiti dopo aver lasciato insieme il programma nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su 2anews.it

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