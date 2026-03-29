Uomini e Donne anticipazioni | registrazione del 29 Marzo 2026

Nella registrazione di Uomini e Donne del 29 marzo 2026 sono stati registrati diversi momenti che coinvolgono i partecipanti del programma. Durante l'episodio si sono verificati incontri tra i protagonisti e discussioni legate alle dinamiche delle rispettive storie. Sono stati inoltre mostrati alcuni confronti tra i corteggiatori e le corteggiatrici, oltre a scambi di opinioni tra i protagonisti.

Una registrazione ricca di sviluppi ha animato Uomini e Donne nella giornata di domenica 29 Marzo 2026. Le novità sono numerose e hanno coinvolto sia il Trono Over che il Trono Classico, tra ritorni, uscite di scena e confronti accesi. Scopriamo nel dettaglio le anteprime dettagliate di questa puntata che andrà in onda ad Aprile su Canale 5. Edoardo Nestori lascia U&D e scrive sui social Uomini e Donne anticipazioni: ritorna una discussa dama. Tra i momenti più sorprendenti della registrazione di Uomini e Donne del 29 Marzo 2026 c’è stato il ritorno di Cristina Tenuta. L’ex dama è rientrata nel parterre con l’intenzione di rimettersi in gioco e conoscere uno dei cavalieri presenti in studio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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