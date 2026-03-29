Uomini e Donne anticipazioni | registrazione del 29 Marzo 2026

Da anticipazionitv.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella registrazione di Uomini e Donne del 29 marzo 2026 sono stati registrati diversi momenti che coinvolgono i partecipanti del programma. Durante l'episodio si sono verificati incontri tra i protagonisti e discussioni legate alle dinamiche delle rispettive storie. Sono stati inoltre mostrati alcuni confronti tra i corteggiatori e le corteggiatrici, oltre a scambi di opinioni tra i protagonisti.

Una registrazione ricca di sviluppi ha animato Uomini e Donne nella giornata di domenica 29 Marzo 2026. Le novità sono numerose e hanno coinvolto sia il Trono Over che il Trono Classico, tra ritorni, uscite di scena e confronti accesi. Scopriamo nel dettaglio le anteprime dettagliate di questa puntata che andrà in onda ad Aprile su Canale 5. Edoardo Nestori lascia U&D e scrive sui social Uomini e Donne anticipazioni: ritorna una discussa dama. Tra i momenti più sorprendenti della registrazione di Uomini e Donne del 29 Marzo 2026 c’è stato il ritorno di Cristina Tenuta. L’ex dama è rientrata nel parterre con l’intenzione di rimettersi in gioco e conoscere uno dei cavalieri presenti in studio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

uomini e donne anticipazioni registrazione del 29 marzo 2026
© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni: registrazione del 29 Marzo 2026

Articoli correlati

Uomini e Donne anticipazioni: registrazione del 3 Marzo 2026Nella giornata di martedì 3 marzo 2026 si sono registrate nuove puntate di Uomini e Donne.

Uomini e Donne anticipazioni: registrazione del 17 Marzo 2026Uomini e Donne torna con una nuova registrazione ricca di sviluppi tra dame, cavalieri e l’unico tronista rimasto Ciro Solimeno.

Uomini e Donne, Trono Classico - Il racconto di Gianmarco

Video Uomini e Donne, Trono Classico - Il racconto di Gianmarco

Una selezione di notizie su Uomini e Donne anticipazioni...

Temi più discussi: Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 23 marzo - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne | Witty TV; Uomini e Donne, anticipazioni 26 e 27 marzo: il Trono regala attimi di tensione e Ciro dovrà prendere una decisione difficile; Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 23 al 27 marzo 2026: Matteo e Ciro sfiorano la rissa; Uomini e Donne, stop clamoroso alle registrazioni: cosa sta succedendo (e perché c'entra il Serale di Amici).

Uomini e Donne, anticipazioni: ritorni a sorpresa e caos nel trono di CiroOggi, domenica 29 marzo 2026, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, e come sempre non sono mancati colpi di scena tra ritor ... comingsoon.it

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 28 marzo 2026 | Arriva una nuova tronista? Elena contesa…Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne durante la quale, dopo la scelta di Sara Gaudenzi, potrebbe arrivare una nuova tronista. ilsussidiario.net

Cerca tra news e video legati all’argomento.