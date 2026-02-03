Tensione al trono di Ciro a Uomini e Donne. Durante la registrazione, le cose sono sfuggite di mano e tra scontri e confronti, il percorso di Ciro si è interrotto bruscamente. Nel frattempo, Gemma torna ad essere single, lasciando aperte molte domande sul suo futuro sentimentale. La puntata si è conclusa con più domande che risposte, lasciando i fan in attesa di chiarimenti.

Lunedì 2 febbraio 2026 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne: ecco cosa è accaduto in studio e tutte le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi. Andiamo a leggere le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne che si è svolta lunedì 2 febbraio 2026. A rivelare cosa è accaduto in studio è stato come sempre Lorenzo Pugnaloni. Si parte da Sebastiano Mignosa. Il Cavaliere ha deciso di far scendere nuove Dame arrivate per lui. A quel punto però Elisabetta ha deciso di voler chiudere la conoscenza, facendo intendere di volere l’esclusiva e di non voler più sopportare una simile situazione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Uomini e Donne: caos nel trono di Ciro, Gemma di nuovo single (ANTICIPAZIONI)

Approfondimenti su Uomini E Donne

A Uomini e Donne, arriva un nuovo cavaliere che ha fatto infuriare Gemma.

Nella registrazione di lunedì, Sara ha incontrato un nuovo corteggiatore, Mattia, e ha subito avuto una buona impressione.

Ultime notizie su Uomini E Donne

Alessio Pili Stella choc a Uomini e Donne: Rapporti intimi con due dame/ Rosanna se ne vaNuovo allontanamento tra Rosanna e Alessio nell'ultima registrazione di Uomini e Donne: ecco tutto quello che è successo ... ilsussidiario.net

Uomini e Donne, anticipazioni: Mauro e Tiziana escono insieme, studio in lacrime per una propostaIeri, mercoledì 28 gennaio 2026, si sono registrate le nuove puntate del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Tutte le anticipazioni: notti intime, tradimenti e una proposta di matrimonio ... comingsoon.it

«Non correrò dietro a Carlo, anzi sono contenta di conoscere meglio Nicola. » Le nuove puntate di Uomini e Donne in arrivo su Canale 5 dal 2 al 6 febbraio 2026 promettono scintille, soprattutto tra i protagonisti più discussi del trono over e del trono classico. - facebook.com facebook

