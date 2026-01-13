Uomini e Donne registrazione 13 gennaio | Ciro continua il suo trono

Nella registrazione di Uomini e Donne del 13 gennaio, Ciro ha proseguito il suo percorso nel trono, offrendo nuovi dettagli sulla sua situazione sentimentale. Durante l'episodio, ha anche ripreso la conversazione con Martina De Ioannon, approfondendo diversi aspetti della loro relazione. L'evento ha fornito spunti interessanti per comprendere meglio le dinamiche tra i protagonisti, mantenendo un tono sobrio e rispettoso delle vicende in corso.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 13 gennaio. Dopo le rivelazioni Ciro torna a parlare di Martina De Ioannon. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di martedì 13 gennaio. In questa giornata vediamo Ciro tornare sulle rivelazioni su Martina De Ioannon fatte nella registrazione di ieri. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni,

