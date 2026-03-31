A novembre è stato aperto il bando di gara per la costruzione del nuovo edificio della scuola secondaria di primo grado

A novembre è stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione del nuovo plesso della scuola secondaria di I grado "Giovanni Paolo II". Un lavoro che si prevede molto difficile e oneroso, perché sono stati investiti circa 12 milioni di euro. La procedura per arrivare alla completa realizzazione è stata molto complessa; ma dopo che, a metà ottobre, l’Anac (ossia l’Autorità Anticorruzione) ha espresso parere favorevole per la gara d’appalto, la0 prima settimana di novembre è stato pubblicato il bando di gara, grazie al quale si potrà individuare l’impresa che dovrà realizzare i lavori e fare anche il progetto esecutivo, cioè l’ultima fase del progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una nuova sede per le Giovanni Paolo II, ma i tempi sono lunghi

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