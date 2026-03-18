Da Pio XII a Giovanni Paolo II quali sono le 5 encicliche più illuminanti sulla guerra

Da Pio XII a Giovanni Paolo II, si sono susseguite cinque encicliche che affrontano il tema della guerra, offrendo riflessioni e insegnamenti. Questi documenti papali sono stati pubblicati nel corso degli anni e rappresentano alcune delle analisi più significative sul conflitto e sulla pace. La loro importanza risiede nel modo in cui hanno trattato un argomento così complesso e attuale.

Parlare di guerra non è semplice. Si tratta di uno dei temi più delicati, forse il più delicato in questo particolare momento storico. Una cosa, però, è certa. Anche se a livello ufficiale ci sono vincitori e vinti, la realtà è che in guerra perdono tutti. Perdono le persone in primis. Crolla l’economia, vite spezzate, intere città distrutte. Sì, perdono tutti. L’evoluzione del pensiero sulla guerra è molto complessa, troppo per parlarne in un solo articolo. Possiamo limitare l’ampissimo (millenario) raggio e limitarci al XX e XXI secolo. Dopotutto, sono i secoli delle guerre mondiali e di quelle contemporanee. Affidiamo il pensiero bellico... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Da Pio XII a Giovanni Paolo II, quali sono le 5 encicliche più illuminanti sulla guerra Articoli correlati Da Pio XII a Papa Francesco: la Chiesa di fronte alla guerra scissa tra pacifismo e responsabilitàIl 27 agosto 1939, a pochi giorni dall’invasione della Polonia, Papa Pio XII rivolse un appello equanime alla pace, invitando tutte le parti a... Leggi anche: Brigitte Bardot, la diva in Vaticano da Papa Giovanni Paolo II nel 1995 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giovanni Paolo Temi più discussi: La tragica farsa del processo Becciu - Appunti; Papa Leone XIV richiama chi ha responsabilità nelle guerre e invita alla confessione; Il Palazzo Apostolico torna ad essere la casa del Papa: curiosità sulla storica residenza. Da Pio XII a Giovanni Paolo II, quali sono le 5 encicliche più illuminanti sulla guerraParlare di guerra non è semplice. Si tratta di uno dei temi più delicati, forse il più delicato in questo particolare momento storico. Una cosa, però, è ... panorama.it Da Pio IX a Paolo VI a Giovanni Paolo IIUna bella infilata di santi. La canonizzazione di Paolo VI conferma che il titolo di 'santità' – con il quale in genere ci si rivolge al vescovo di Roma – non è poi così usurpato come certa opinione ... avvenire.it I danneggiamenti si sono concentrati lungo via Scaligera, via Papa Giovanni Paolo II e via Baldassarre Faccioli, dove i residenti, nella mattinata di sabato, hanno scoperto le auto con il finestrino anteriore lato passeggero spaccato - facebook.com facebook