Santo Subito | Mark Ruffalo a Roma per le riprese del thriller su Giovanni Paolo II

Mark Ruffalo sta girando a Roma un thriller diretto da Bertrand Bonello che racconta aspetti legati a Giovanni Paolo II. Nel film, Charlotte Rampling interpreta una donna vicina al Papa e anche lei si trova sul set italiano. La produzione sta portando sul posto attori e troupe per le riprese, che si svolgono in varie location della capitale.

Nel cast del thriller diretto da Bertrand Bonello è presente anche Charlotte Rampling nei panni di una stretta confidente del Papa. Il film esplorerà il processo di canonizzazione di Papa Wojtyla Sono iniziate a Roma le riprese di Santo subito, un nuovo thriller ambientato in Vaticano diretto da Bertrand Bonello e con protagonisti Mark Ruffalo e Charlotte Rampling. Sono previste dieci settimane di riprese in Italia, principalmente tra Roma e Matera, e in Polonia (nelle città di Varsavia e Szczawnica). Scritto in collaborazione con Thomas Bidegain, sceneggiatore candidato all'Oscar per Emilia Perez, Santo Subito! è ambientato dopo la morte del pontefice, avvenuta il 2 aprile 2005. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Santo Subito!: Mark Ruffalo prete detective in un thriller di ambientazione vaticana diretto da Bertrand BonelloMark Ruffalo indagherà sulla vita di Giovanni Paolo II nel thriller di Bertarand Bonello Santo Subito!, ambientato subito dopo la morte del Pontefice e ispirato a una storia vera. Le riprese ... comingsoon.it

Mark Ruffalo è un prete americano che indaga su Wojtyla in Santo Subito! di Bertrand BonelloMisteri, intrighi e santità. Dopo il recente successo internazionale di Conclave, il Vaticano torna al centro del racconto in una grande produzione internazionale. Variety scrive che il regista ... repubblica.it