Un anno dopo la ripartenza dell'Auser Volontariato Forte dei Marmi, l'associazione continua a operare senza una sede ufficiale. Nonostante la crescita del gruppo, i tempi per trovare una sistemazione stabile si prolungano. La mancanza di una sede impedisce di consolidare le attività e di organizzare incontri regolari per i volontari e i beneficiari. La situazione rimane invariata da mesi.

Un anno fa la ripartenza della ’nuova’ avventura dell’ Auser Volontariato Forte dei Marmi. Che, però, resta ancora senza una sede. "Quando accettai di fare il presidente – ripercorre le tappe Roberto Bertola – c’erano il presidente regionale Renato Campinoti e la segreteria regionale Auser nel momento in cui dissi che la mia condizione era che il Comune si impegnasse a darci una sede. Quella vecchia (a cui l’amministrazione comunale aveva ritirato le chiavi alla precedente gestione per le note frizioni ndr) aveva infatti problematiche di insalubrità e poi verrà demolita per la creazione della nuova scuola. Come soluzione si era parlato della casina di via Civitali, davanti alla Rosa dei Venti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La nuova Auser ancora senza sede: "Tempi lunghi e il gruppo cresce"

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