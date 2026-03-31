Negli ultimi mesi, Oracle, una delle più grandi aziende tecnologiche a livello mondiale, ha attirato l’attenzione dei mercati finanziari a causa di una crescente preoccupazione riguardo ai suoi debiti. La società, nota per il suo ruolo nel settore informatico, si trova al centro di discussioni che coinvolgono analisti e investitori, preoccupati per la sua stabilità finanziaria.

Negli ultimi mesi Oracle, una delle aziende tecnologiche più grandi e storiche del mondo, è finita al centro di una discussione sempre più cruciale nei mercati finanziari globali. Non si tratta di un dettaglio per addetti ai lavori e ne parliamo su queste colonne perché ciò che sta accadendo a Oracle è un campanello d’allarme che riguarda l’intero settore dell’intelligenza artificiale (AI) e ci dice molto su come le grandi imprese stanno finanziando la corsa all’AI. Per capirlo, basta un dato: il costo per assicurarsi contro un eventuale fallimento di Oracle è salito al livello più alto mai registrato, superando perfino quello della crisi del 2008. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Tutti i guai di Larry Ellison: l’impero di Oracle poggia su una montagna di debiti

Articoli correlati

Il trionfo di Larry Ellison: Netflix si ritira, Paramount ora ha via libera in Warner BrosNetflix aveva offerto oltre 27,7 dollari ad azione, 83 miliardi di dollari, per acquisire lo streaming e gli studios di Warner Bros Discovery, mentre...

Leggi anche: Violenza di gruppo, due ragazzi nei guai. L’abuso in una casa di Siena su una giovane in stato di ebrezza

Leggi anche: Nacon si trova nei guai a causa dei debiti di Bigben Interactive: sono stati sospesi gli scambi azionari