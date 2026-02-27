Il trionfo di Larry Ellison | Netflix si ritira Paramount ora ha via libera in Warner Bros

Paramount ottiene ora maggiore libertà in Warner Bros Discovery, dopo che Netflix ha deciso di abbandonare alcuni accordi. La scelta di Netflix di ritirarsi apre nuove opportunità per la compagnia, che potrà concentrarsi su altri progetti e collaborazioni. La mossa provoca un cambiamento nelle dinamiche del settore, influenzando le strategie delle principali aziende coinvolte.

Netflix aveva offerto oltre 27,7 dollari ad azione, 83 miliardi di dollari, per acquisire lo streaming e gli studios di Warner Bros Discovery, mentre Paramount-Skydance, il gruppo nato nel 2025 dopo l’acquisto della prima da parte della seconda, intende fare bottino pieno, includendo nel perimetro dell’offerta la Cnn, la casa di produzione Hbo e vari canali. Una quota di risorse maggiore della differenza tra le due offerte, oltre 40 miliardi di dollari, è garantita a David Ellison dal padre, che con l’uscita di scena di Netflix consolida la sua strategia di inserimento nel mercato dell’intrattenimento e dell’informazione statunitense. La scalata a Warner Bros Discovery è molto più di un affare del settore mediatico, è un vero e proprio cambio di paradigma. 🔗 Leggi su It.insideover.com

“Larry Ellison pronto a mettere di tasca sua 40 miliardi di dollari per l’acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount”: il colpo a sorpresaLarry Ellison sosterrà con 40 miliardi di dollari l’offerta della Paramount per l’acquisizione di Warner Bros.

