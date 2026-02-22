Nacon si trova nei guai a causa dei debiti di Bigben Interactive | sono stati sospesi gli scambi azionari

Nacon sospende le negoziazioni delle proprie azioni a causa dei problemi finanziari di Bigben Interactive, che ha accumulato debiti importanti. La decisione mira a proteggere gli investitori mentre l’azienda cerca soluzioni per affrontare la crisi. La sospensione si è resa necessaria dopo che sono emerse difficoltà nel reperire liquidità, influendo sulla stabilità del gruppo. La situazione rimane in evoluzione, lasciando incertezza sul futuro immediato di Nacon.

Nacon si trova in una fase estremamente delicata della propria storia aziendale. Il produttore di periferiche e publisher videoludico ha annunciato la sospensione temporanea degli scambi delle proprie azioni, una decisione legata direttamente alle difficoltà finanziarie della società controllante, Bigben Interactive. Il provvedimento, che coinvolge anche la negoziazione delle obbligazioni, segnala una situazione che richiede interventi urgenti di ristrutturazione. DualShockers ricorda che Nacon è conosciuta principalmente per la produzione di periferiche da gaming – controller e accessori PC, tra cui modelli premium come Revolution X Unlimited – oltre che per l’attività editoriale e per il possesso di diversi studi di sviluppo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

