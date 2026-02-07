Siena, 6 febbraio 2027 – Una giovane ragazza si trova ora sotto shock dopo aver subito un episodio di violenza di gruppo. Secondo quanto ricostruito, è stata costretta ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà da due uomini in una casa della città. La vittima era in stato di ebrezza al momento dell’aggressione. Le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini e stanno cercando di ricostruire l’accaduto per portare in tribunale i responsabili.

Siena, 6 febbraio 2027 – Costretta ad avere rapporti sessuali con due uomini. Contro la sua volontà. Avrebbero approfittato del fatto che la giovanissima non era in sé perchè aveva bevuto troppo durante una calda serata estiva in cui avrebbe voluto solo divertirsi. Copione che sempre più spesso va in scena nelle aule dei tribunali dove i reati del 'Codice rosso', dai maltrattamenti agli stalking, fino agli abusi, stanno monopolizzando l'attività di procure e giudici. A Siena come nel resto d'Italia. Firenze, violenza sessuale di gruppo: assolti in primo grado, condannati a 2 anni e 8 mesi in appello Sarebbe stata dunque una violenza sessuale di gruppo quella compiuta, secondo la ricostruzione del pubblico ministero Valentina Magnini, durante la seconda metà di luglio, era il 2024, nella nostra città.

© Lanazione.it - Violenza di gruppo, due ragazzi nei guai. L’abuso in una casa di Siena su una giovane in stato di ebrezza

