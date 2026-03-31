tutte le forme delle uova di pasqua

Un ristorante di Frascati ha presentato un uovo di Pasqua fondente al 72 per cento, ideato come risultato di una ricerca che si ispira alle dinamiche naturali di una grotta. La presentazione mette in evidenza diverse forme di uova di Pasqua, tra cui questa variante che si distingue per la sua concentrazione di cioccolato e il collegamento con elementi naturali.

Uovo fondente 72 per cento di Luca Ludovici Nel ristorante ConTatto di Frascati, l’uovo di Pasqua diventa estensione di una ricerca che passa dalla grotta e dalle sue dinamiche naturali. Realizzato con la cioccolateria Cimina Dolciaria, il guscio in fondente 72 per cento viene stagionato per amplificarne la persistenza aromatica. La superficie, trattata con burro di cacao spray, richiama il tufo e restituisce una forte identità visiva. All’interno, una sorpresa di cioccolato bianco con cedro semicandito e polvere di capperi, entrambi lavorati in grotta. Un progetto che trasforma il dolce in esperienza coerente con l’ecosistema del ristorante. View this post on Instagram Uovo Limited Edition 4. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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