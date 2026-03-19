AIL Uova di Pasqua torna la campagna in tutta Italia | questo week end in tutte le piazze

Da cdn.ilfaroonline.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì a domenica, le Uova di Pasqua AIL saranno distribuite in 200 piazze di Roma e provincia, coinvolgendo più di 900 volontari. La campagna di solidarietà si svolge dal 20 al 22 marzo, segnando il ritorno dell’iniziativa in tutta Italia con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della ricerca e delle cure. L’evento coinvolge varie piazze della capitale e delle aree limitrofe.

Roma, 19 marzo 2026 – Con l’arrivo della primavera torna l’appuntamento con la solidarietà: il 20, 21 e 22 marzo le Uova di Pasqua AIL saranno presenti in 200 piazze di Roma e provincia, grazie all’impegno di oltre 900 volontari. L’iniziativa solidale, giunta alla sua 33°edizione, è organizzata dalla sezione AIL Roma nell’ambito della campagna nazionale AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Con una donazione minima di 15 euro si potrà ricevere un Uovo AIL, al latte o fondente, che racchiude simbolicamente il grande impegno quotidiano dell’Associazione: donare un futuro ai sogni dei pazienti con tumore del sangue. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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