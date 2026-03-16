Quest'anno i prezzi delle uova di cioccolato per Pasqua sono in aumento, rendendo l'acquisto più costoso rispetto agli anni precedenti. Nonostante gli aumenti siano meno elevati rispetto agli ultimi due anni, i consumatori dovranno comunque affrontare una spesa maggiore per le uova di cioccolato. La variazione nei prezzi si riflette nelle vetrine dei negozi e nei listini dei supermercati.

AGI - Anche quest'anno acquistare delle uova di Pasqua risulterà più costoso, anche se gli aumenti dei listini risultano più contenuti rispetto a quelli registrati nell'ultimo biennio. Lo afferma il Codacons, che ha analizzato l'andamento dei prezzi al dettaglio dei dolci tipici pasquali. Nei supermercati e nei negozi alimentari, al netto di offerte e promozioni, si registrano ritocchi al rialzo rispetto allo scorso anno che vanno dal +6% fino a raggiungere per alcuni marchi il +10%, spiega l'associazione. Al chilo infatti il prezzo di un uovo di cioccolato di marca industriale può arrivare a superare nel 2026 i 77 euro, contro i 70 euro dello scorso anno. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Pasqua più costosa, in rialzo i prezzi delle uova di cioccolato

Articoli correlati

Leggi anche: Affitti, Ancona sempre più cara: centro e Piano, i prezzi in rialzo. Ecco qual è la zona più costosa

Pasqua più cara anche nel 2026: aumentano uova di cioccolato, colombe e voli. Ecco quanto ci costeranno le festeUna volta è per l’inflazione, un’altra per il cambiamento climatico, un’altra ancora per le tensioni geopolitiche.

Una selezione di notizie su Pasqua più costosa in rialzo i prezzi...

Temi più discussi: Pasqua, volare costa sempre di più: biglietti già oltre i 400 euro e treni ad alta velocità...; Pasqua amara: caro-voli oltre i 400 euro. È emergenza prezzi; Uova di Pasqua sempre più care, la rabbia di un triestino: Prezzi ormai fuori controllo; Pasqua 2026, voli sempre più cari: biglietti oltre i 400 euro sulle tratte tra Nord e Sud.

Voli per Pasqua sempre più cari, la denuncia di AssoutentiLa Calabria tra le destinazioni più costose, con Sicilia e Puglia, secondo il monitoraggio delle tariffe realizzato dall'associazione ... rainews.it

Pasqua più cara per gli italiani: aumentano uova di cioccolato, viaggi e trasporti, pesa anche la crisi internazionaleSarà una Pasqua all’insegna dei rincari per gli italiani. Dalle uova di cioccolato ai trasporti, passando per i viaggi in aereo e in treno, i prezzi risultano in aumento rispetto allo scorso anno e il ... online-news.it

Idea regalo candele profumate per pasqua facebook

Original #Play2000 | “Lux Verbi”, un cammino spirituale dalla #Quaresima alla #Pasqua con don Giuseppe Lorizio, teologo @unilateranense La parole chiave di oggi tratta dalla liturgia è #Cecità x.com