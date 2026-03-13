Villaggio delle uova di pasqua all’Emporio solidale

Quest’anno all’Emporio solidale si tiene di nuovo il Villaggio delle Uova di Pasqua, un evento dedicato a famiglie e bambini. Durante il pomeriggio si svolgono laboratori creativi, percorsi sensoriali e una caccia alle uova, il tutto inserito in un’ambientazione decorata con fiori e colori vivaci. L’iniziativa si propone di offrire un momento di svago e coinvolgimento per i partecipanti.

Anche quest’anno torna il Villaggio delle Uova di Pasqua all’Emporio solidale. Un pomeriggio speciale tra laboratori creativi, percorsi sensoriali, caccia alle uova e una splendida ambientazione tutta fiorita. Per partecipare è necessaria l’iscrizione, inviando una mail a: [email protected] «Vi aspettiamo per divertirci insieme e vivere la magia della Pasqua», dichiarano gli organizzatori. "Europa e America. I due volti della crisi occidentale", torna il Festival della cultura della libertà . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Leggi anche: Curiosità, a Salerno nasce l'Hub delle Donazioni - Emporio Solidale A Chiara Ferragni torna il sorriso: assolta nel processo per truffa sullo scandalo dei pandori e delle uova di PasquaChiara Ferragni è stata prosciolta nel processo che la vede imputata per truffa aggravata, assieme ad altri due, per i noti casi del pandoro Balocco... Una selezione di notizie su Villaggio delle uova di pasqua... Temi più discussi: Jeep, trattori e nuovi laboratori: torna il villaggio delle uova a due passi da Milano; Torna il Villaggio delle Uova a San Martino Siccomario, alle porte di Pavia; Il Villaggio delle Uova di Pasqua è pronto a riaprire le porte al divertimento per tutta la famiglia; Magic Forest riapre il 21 marzo con il Campo delle Uova: il più amato dalle famiglie romane torna con tante novità. DAL 14 MARZO 2026 UNA NUOVA EDIZIONE PER IL VILLAGGIO DELLE UOVA PURAVIDAFARMSabato 14 Marzo riaprirà i battenti il Villaggio delle Uova PuravidaFarm. Quinta edizione per il parco a tema alle porte di Pavia che torna quest'anno con 5 fine settimana all'insegna del divertimento ... piemontepress.it Jeep, trattori e nuovi laboratori: torna il villaggio delle uova a due passi da MilanoSabato 14 marzo riapre i battenti il ' Villaggio delle Uova di PuravidaFarm. Il parco a tema alle porte di Pavia torna con cinque nuovi fine settimana all’insegna del divertimento per tutta la ... milanotoday.it Molti dei posti letto dello studentato che nascerà a Milano saranno riservati ai figli dei professionisti iscritti alle principali casse previdenziali. Una quota delle stanze della struttura che sorgerà nell’ex Villaggio Olimpico di Porta Romana sarà infatti assegnata c - facebook.com facebook Piante malate, completata a Collegno la sostituzione dei pini al Villaggio Dora x.com