TS – la brutta notizia per De Rossi

Il Genoa ha svolto una partitella in famiglia in vista della partita di lunedì sera contro la Juventus a Torino. La seduta di allenamento si è svolta nella giornata di oggi, con il tecnico Daniele De Rossi che ha diretto la sessione. La squadra si prepara per la sfida, che si giocherà nel prossimo turno di campionato.

2026-03-30 20:39:00 Flash news da Tuttosport: GENOVA – Partitella in famiglia per il Genoa di Daniele De Rossi che ha messo nel mirino il posticipo di lunedì prossimo a Torino contro la Juventus. I rossoblù, assenti i nazionali Bijlow, Vasquez, Ostigard, Ellertsson, Malinovskyi, Zatterstrom, Ekhator, hanno sconfitto 3-0 la formazione primavera grazie alle reti di Masini e Colombo nel primo tempo e di Onana nella ripresa. Verso la Juve: l’infermeria del grifone. Alla gara non hanno preso parte alcuni elementi a partire da Norton-Cuffy che è rientrato anticipatamente dal ritiro con la nazionale inglese Under 21 per un risentimento muscolare alla coscia destra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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