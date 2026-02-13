Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti la brutta notizia dopo l’ultima puntata di Striscia la Notizia

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti hanno appreso che il loro contratto con Striscia la Notizia non sarà rinnovato, dopo l’ultima puntata andata in onda giovedì 12 febbraio 2026. La decisione arriva a causa di una revisione interna che ha coinvolto l’intera squadra di produzione, lasciando i due conduttori senza un futuro immediato in televisione. La notizia ha suscitato sorpresa tra i fan, che avevano seguito con affetto le loro gag e battute negli anni.

La serata televisiva di giovedì 12 febbraio 2026 consegna un verdetto piuttosto netto, anche se i numeri raccontano una realtà più articolata di quanto possa sembrare a prima vista. Don Matteo 15 su Rai 1 non sfonda il muro dei 4 milioni di spettatori, ma fa comunque abbastanza per dominare la prima serata e mettere a distanza la concorrenza, a partire da Canale 5. Una vittoria senza affanni, che conferma la solidità della fiction anche in una stagione televisiva particolarmente competitiva. Il dato Auditel parla chiaro: Don Matteo 15 conquista una media di 3.790.000 spettatori, pari al 23,2% di share.