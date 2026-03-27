Concerti annullati Gianluca Grignani la brutta notizia per i fan

Gianluca Grignani aveva programmato tre concerti per il mese di maggio, ma all’ultimo momento ha deciso di annullarli. I biglietti erano stati già venduti e i fan avevano atteso questa tournée. La notizia dell’annullamento è stata comunicata senza specificare le motivazioni ufficiali. La decisione ha causato sorpresa tra il pubblico che aveva già acquistato i biglietti.

Il ritorno sul palco era atteso da settimane, ma qualcosa ha improvvisamente cambiato i piani. Gianluca Grignani ha deciso di annullare tre concerti previsti per il mese di maggio, lasciando spiazzati i fan che avevano già acquistato i biglietti. Le date coinvolte sono quelle del 23 maggio al Lanciano Forum di Castelraimondo, del 25 maggio all’Alcatraz di Milano e del 27 maggio all’Atlantico di Roma, appuntamenti che segnavano un ritorno molto atteso dal pubblico. Una scelta che arriva dopo mesi di preparazione e grande entusiasmo attorno al suo ritorno dal vivo. Il cantautore, soprannominato “Il Joker” e considerato una delle voci più... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Gianluca Grignani annulla i concerti: cosa è successoDopo lunghi anni lontano dal palco, Gianluca Grignani era pronto a riprendersi la scena.

Leggi anche: Gianluca Grignani costretto a cancellare tre concerti: "Problemi fisici"

Altri aggiornamenti su Gianluca Grignani

Temi più discussi: Blanco in duetto con Grignani: Una leggenda per me; Robert Smith in studio con Olivia Rodrigo: Difficile non innamorarsi delle sue canzoni; Bruce Springsteen: La E Street Band è nata per i momenti difficili; Blanco featuring Elisa: il nuovo singolo Ricordi esce il 27 marzo, le date del tour e il duetto con Gianluca Grignani.

Gianluca Grignani annulla i concerti: cosa è successoIl cantautore Gianluca Grignani annuncia di essere stato costretto ad annullare i prossimi concerti per problemi di salute, su cui mantiene il riserbo ... dilei.it

Gianluca Grignani annulla i concerti di Milano e Roma, devo fermarmi: come farsi rimborsare il bigliettoGianluca Grignani annulla i concerti di Milano e Roma. Il messaggio ai fan su Instagram e come ottenere il rimborso del biglietto ... virgilio.it

Radio Deejay. BLANCO · Ricordi. Blanco è passato a Radio Deejay per presentare il nuovo album “Ma’”, che uscirà il 3 aprile. Al suo interno due importanti collaborazioni: “Peggio del diavolo” con Gianluca Grignani e “Ricordi” con Elisa, disponibile da oggi 2 - facebook.com facebook

Gianluca Grignani annulla tutti i prossimi concerti rockol.it/news-757943/gi… x.com