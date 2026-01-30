Nicolò De Vitiis, noto conduttore delle Iene, è in pensiero per il suo cane Dotto, che sta male. La notizia ha colpito i fan e gli amici, e lui si trova ora a gestire questa preoccupazione.

Il celebre conduttore e inviato del programma televisivo Le Iene, Nicolò De Devitiis, sta attraversando un momento di profonda apprensione a causa delle condizioni di salute del suo amatissimo cane Dotto. Il legame tra l’uomo e il suo fedele labrador è noto a chiunque segua il profilo social della iena, dove l’animale è spesso protagonista di momenti di gioco, vita quotidiana e grande tenerezza. Tuttavia, nelle ultime ore, il tono dei contenuti pubblicati è drasticamente cambiato, passando dal divertimento alla preoccupazione più cupa. Attraverso un lungo e toccante post su Instagram, De Devitiis ha voluto rendere partecipi i suoi oltre ottocentomila follower del calvario che sta vivendo insieme al suo amico a quattro zampe, lanciando un vero e proprio grido di aiuto rivolto a chiunque possa avere competenze mediche o esperienze simili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sta male”. Nicolò De Vitiis, la brutta notizia è appena arrivata

