Trump posta il video della distruzione di Isfahan L’Iran attacca una petroliera in Kuwait – La diretta
Nel 32esimo giorno del conflitto nel Golfo tra Stati Uniti, Israele e Iran, sono stati diffusi video che mostrano la distruzione di un deposito di munizioni a Isfahan, operata dalle forze israelo-americane. Contestualmente, l’Iran ha attaccato una petroliera nel porto di Kuwait. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui danni o sui responsabili degli attacchi.
Nel 32esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran le forze israelo-americane hanno distrutto un deposito di munizion i di Teheran a Isfahan. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato su Truth il filmato dell’attacco, che mostra una serie di esplosioni che illuminano il cielo notturno. L’attacco è arrivato dopo la notizia che l’Iran aveva colpito una petroliera del Kuwait causando grandi danni. Intanto il prezzo del petrolio schizza in alto e sempre Trump fa sapere che potrebbe concludere la guerra entro le prossime due settimane senza liberare lo Stretto di Hormuz. L'articolo Trump posta il video della distruzione di Isfahan. 🔗 Leggi su Open.online
Articoli correlati
Iran, attacco a un deposito di munizioni, Trump posta il video su Truth. Colpita petroliera negli EmiratiGli Usa hanno colpito un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan usando un elevato numero di munizioni penetranti da 2.
Leggi anche: Iran, Trump pronto a inviare soldati. Una petroliera colpita da un proiettile in Oman – La diretta
Leggi anche: L’Iran colpisce il petrolio in Arabia e Kuwait. Macron: «Attacchi sconsiderati». Trump valuta l’invio di soldati – La diretta