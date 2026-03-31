Trump posta il video della distruzione di Isfahan L’Iran attacca una petroliera in Kuwait – La diretta

Nel 32esimo giorno del conflitto nel Golfo tra Stati Uniti, Israele e Iran, sono stati diffusi video che mostrano la distruzione di un deposito di munizioni a Isfahan, operata dalle forze israelo-americane. Contestualmente, l’Iran ha attaccato una petroliera nel porto di Kuwait. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui danni o sui responsabili degli attacchi.