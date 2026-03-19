L’Iran colpisce il petrolio in Arabia e Kuwait Macron | Attacchi sconsiderati Trump valuta l’invio di soldati – La diretta

L’Iran ha attaccato impianti petroliferi in Arabia Saudita e Kuwait, provocando danni alle infrastrutture. Macron ha condannato gli attacchi definendoli sconsiderati. Donald Trump ha dichiarato di essere disposto a inviare migliaia di soldati in Iran, mentre il Pentagono ha richiesto 200 miliardi di dollari al Congresso per sostenere le operazioni militari in Medio Oriente.

Donald Trump è pronto a inviare «migliaia di soldati» in Iran. Mentre il Pentagono chiede 200 miliardi al Congresso per continuare la guerra. Il ventesimo giorno della guerra in Iran si apre con la nuova crescita del prezzo del petrolio e una nave colpita da un proiettile nel golfo dell’ Oman. E con il presidente che ormai valuta l’opzione boots on the ground per l’isola di Khargh. Intanto si dissocia dall’attacco al giacimento di gas iraniano: è stata un’iniziativa di Israele, dice. L’Iran stamattina ha colpito le raffinerie di Arabia Saudita e Kuwait in rappresaglia dell’attacco israeliano a South Pars. Il presidente Usa si è detto pronto a distruggere il sito se non smetteranno. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: L’Iran colpisce il petrolio in Arabia e Kuwait. Trump: «Fermatevi o distruggiamo South Pars» – La diretta Missili su impianti di Iran e Qatar, Macron: «Escalation sconsiderata». Reuters: Trump valuta l'invio di migliaia di soldati | Borse giùL'esercito iraniano ha minacciato di distruggere le infrastrutture energetiche della regione, temendo che i suoi impianti vengano nuovamente... Aggiornamenti e notizie su Iran colpisce Temi più discussi: L’Iran colpisce Tel Aviv in risposta all'uccisione di Larijani e Soleimani; Missili iraniani su Gerusalemme. Il debutto di Khamenei. A Erbil morto un militare francese; L'Iran colpisce il Bahrein: 32 feriti. Tensioni Usa-Israele per i raid; Missile contro la base italiana a Erbil, Crosetto: nessun ferito. LA GIORNATA DEL 12 MARZO - LIVE BLOG. L’Iran colpisce il petrolio in Arabia e Kuwait. Trump: «Fermatevi o distruggiamo South Pars» – La direttaIl Pentagono chiede 200 miliardi per continuare la guerra. Hezbollah detta le condizioni per non attaccare l'ambasciata Usa a Baghdad L'articolo Iran, Trump pronto a inviare soldati. Una petroliera co ... msn.com Israele colpisce il gas iraniano, Teheran risponde nel Golfo e altre notizie interessantiPoche ore dopo aver ucciso il ministro dell’Intelligence iraniano Esmail Khatib, terzo alto dirigente eliminato in 24 ore, Israele ha colpito il giacimento di gas di South Pars, la cui proprietà è con ... limesonline.com Iran, guerra colpisce gas e ora tocca a petrolio: il verdetto di Trump x.com L’Iran lo sa: Hormuz è il punto debole del mondo. È lì che colpisce. È questa la crisi che smaschera il fallimento di Netanyahu e Trump Non è una guerra lampo ma un boomerang globale: l’escalation voluta da Israele e sostenuta dagli Stati Uniti sta colpendo - facebook.com facebook