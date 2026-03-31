Nelle ultime ore si sono verificati diversi incidenti tra Medio Oriente e Iran. Un deposito di munizioni è stato colpito in Iran, mentre una petroliera è stata danneggiata negli Emirati Arabi. Nel frattempo, in Libano, due soldati di origini indonesiane dell'Unifil sono rimasti uccisi, portando a tre il numero di vittime in poche ore. Su Truth, un video relativo all'attacco in Iran è stato pubblicato da un account associato all'ex presidente statunitense.

Gli Usa hanno colpito un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan usando un elevato numero di munizioni penetranti da 2.000 libbre. Lo riporta il Wall Street Journal, citando un funzionario statunitense. Un video privo di didascalia, pubblicato su Truth dal presidente Donald Trump e raffigurante una serie di esplosioni che illuminano il cielo notturno, ha immortalato l'attacco, ha precisato il funzionario. Le forze americane hanno colpito oltre 11.000 obiettivi durante il conflitto control'Iran, durato un mese, concentrandosi prevalentemente su siti volti a degradare le capacità offensive del Paese. Un attacco iraniano ha provocato un incendio su una petroliera kuwaitiana nel porto di Dubai. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Iran, attacco a un deposito di munizioni, Trump posta il video su Truth. Colpita petroliera negli Emirati

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