Iran Trump pronto a inviare soldati Una petroliera colpita da un proiettile in Oman – La diretta

Donald Trump ha annunciato la possibilità di inviare migliaia di soldati in Iran, mentre il Pentagono ha richiesto al Congresso 200 miliardi di dollari per sostenere le operazioni militari. Nel frattempo, in Oman, una petroliera è stata colpita da un proiettile e la notizia è stata resa nota attraverso una diretta.

Donald Trump è pronto a inviare «migliaia di soldati» in Iran. Mentre il Pentagono chiede 200 miliardi al Congresso per continuare la guerra. Il ventesimo giorno della guerra in Iran si apre con la nuova crescita del prezzo del petrolio e una nave colpita da un proiettile nel golfo dell’Oman. E con il presidente che ormai valuta l’opzione boots on the ground per l’isola di Khargh. Intanto si dissocia dall’attacco al giacimento di gas iraniano: è stata un’iniziativa di Israele, dice. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato mercoledì sera che l’attacco al giacimento di gas iraniano di South Pars è stato condotto da Israele e che gli Stati Uniti e il Qatar non vi sono stati coinvolti. 🔗 Leggi su Open.online

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