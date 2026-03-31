troppo degrado al parco rodari di santa giustina

Il parco Gianni Rodari di Santa Giustina si trova in condizioni di evidente degrado. Le panchine sono rotte o danneggiate, mentre i giochi sono coperti da scritte volgari e insulti. Il luogo che un tempo attirava famiglie e bambini ora presenta un aspetto trascurato e abbandonato. La situazione appare evidente a chiunque passi dal parco.

Il parco Gianni Rodari di Santa Giustina versa in condizioni di evidente degrado. Un tempo era un punto di riferimento per famiglie e bambini del quartiere, oggi, invece ci sono solo panchine rovinate, giochi imbrattati da scritte volgari e insulti. "È un peccato vedere il parco ridotto così, sporco e mal tenuto" dice un residente. Ma il parco non registra solo atti di vandalismo. Nelle ore serali, gruppi di ragazzini si ritrovano nell’area per bivaccare e lasciare rifiuti in giro. Tra l’erba si trovano anche delle bottiglie rotte, un pericolo per chi frequenta l’area e per gli animali domestici a passeggio. Alcuni anni fa il parco è stato arricchito da un campo da calcio ma è già stato vandalizzato: una porta è rotta, l’altra non c’è nemmeno più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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