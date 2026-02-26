Padova da scoprire con Stayinveneto | visita guidata alla Basilica di Santa Giustina

Sabato 7 marzo 2026, alle ore 15, si terrà una visita guidata esclusiva alla Basilica di Santa Giustina, uno dei complessi architettonici più antichi e maestosi di Padova. L'itinerario, curato dalla guida accreditata Sabrina Marigo, permetterà di approfondire l'immenso valore storico e culturale del sito, includendo l'accesso a spazi solitamente non aperti al pubblico. Il percorso espositivo si snoderà tra l'Altare Maggiore, dove si potrà ammirare la celebre Pala del Veronese, e il Coro Nuovo. La visita proseguirà nei luoghi più riservati del complesso monastico, tra cui la Cappella di San Luca, il Coro Vecchio, la Sacrestia e i suggestivi Chiostri. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Milano: visita guidata completa alla basilica di Sant'AmbrogioUn viaggio nel cuore delle origini cristiane di Milano, alla scoperta di uno dei suoi tesori più preziosi: la Basilica di Sant’Ambrogio.

Scoprire San Giuliano: visita guidata alla chiesa “nascosta” di ComoSabato 13 dicembre 2025 l’Ufficio beni artistici della diocesi di Como propone un appuntamento speciale per chi ama la storia dell’arte e per chi...

Tre città da camminare: un manuale per scoprire, a piedi, Padova, Bologna e Milano BicoccaIl secondo, frutto dei walkshop sperimentali a Padova, esplorando il dialogo tra pratiche artistiche e spazio urbano, si intitola Cammini tra geografia e arte, con un fumetto originale di Tânia ... huffingtonpost.it

