Rimini rapina al Conad di Santa Giustina | pistola spianata terrore tra i clienti e fuga su scooter Indagini in corso

Un uomo armato di pistola ha fatto irruzione nel supermercato Conad di Santa Giustina, frazione di Rimini, venerdì sera, creando il caos tra clienti e dipendenti. Durante la rapina, ha minacciato le persone presenti e poi è fuggito a bordo di uno scooter. Le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciarlo, mentre i testimoni descrivono scene di paura e confusione.

Rapina al Conad di Santa Giustina: Terrore tra i clienti, indagini in corso. Un uomo armato di pistola ha fatto irruzione nel supermercato Conad di via Marecchiese 262 a Santa Giustina, frazione di Rimini, venerdì sera, seminando il panico tra dipendenti e clienti. L'uomo ha minacciato i presenti e si è impossessato di una somma di denaro ancora in fase di quantificazione, fuggendo presumibilmente a bordo di uno scooter. L'episodio ha scosso la comunità locale e riapre il dibattito sulla sicurezza nei luoghi pubblici. L'irruzione e il terrore nel supermercato. Poco prima delle 19 di venerdì 13 febbraio 2026, la tranquillità del supermercato Conad è stata interrotta dall'arrivo di un rapinatore armato.