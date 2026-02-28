Sara Pedri scomparsa da Trento riprese le ricerche al lago di Santa Giustina | le speranze della famiglia

Le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa scomparsa da Trento nel 2021, sono state riprese al lago di Santa Giustina. La polizia e i volontari stanno perlustrando l’area, seguendo nuove piste emerse nelle ultime settimane. La famiglia della donna segue con attenzione le operazioni, sperando di ottenere risposte sulla sua scomparsa. Le ricerche sono state fatte con l’ausilio di attrezzature specifiche e droni.

A 5 anni dalla scomparsa sono riprese le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa di Forlì scomparsa da Trento, dove lavorava, nel 2021. Le operazioni si concentreranno sul lago di Santa Giustina, nei pressi del quale furono trovati l'auto e lo smartphone della 31enne. Pedri aveva denunciato mobbing sul lavoro, ma i dirigenti dell'ospedale in cui era stata assunta sono stati tutti assolti a processo. Sono riprese in Val di Non, in Trentino, le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa di Forlì scomparsa da Trento dopo essersi dimessa dall'ospedale Santa Chiara, dove lavorava. La famiglia ha spiegato che le autorità hanno accettato di riprendere le ricerche dopo le pressioni dell'associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse e delle loro famiglie. Sono ricominciate in Trentino nel lago di Santa Giustina le ricerche dei resti di Sara Pedri, la ginecologa forlivese scomparsa cinque anni fa. Il corpo non è mai stato ritrovato. Una sessantina di uomini impegnati a perlustrare le acque in cui la giovane ginecologa originaria di Forlì si sarebbe buttata quasi 5 anni fa.