Trittico unico | Italia Vaticano e San Marino celebrano San Francesco

Italia, Vaticano e San Marino hanno lanciato insieme un progetto numismatico dedicato a San Francesco d’Assisi, segnando la prima collaborazione tra i tre stati sovrani su questa iniziativa. La produzione di monete commemorative rappresenta un momento di unione tra le tre entità in occasione della figura religiosa e storica di San Francesco. La presentazione ufficiale si è svolta in una cerimonia pubblica.