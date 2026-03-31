Trittico unico | Italia Vaticano e San Marino celebrano San Francesco
Italia, Vaticano e San Marino hanno lanciato insieme un progetto numismatico dedicato a San Francesco d’Assisi, segnando la prima collaborazione tra i tre stati sovrani su questa iniziativa. La produzione di monete commemorative rappresenta un momento di unione tra le tre entità in occasione della figura religiosa e storica di San Francesco. La presentazione ufficiale si è svolta in una cerimonia pubblica.
Tre Stati sovrani si uniscono per la prima volta in un progetto numismatico dedicato a San Francesco d’Assisi. L’Italia, il Vaticano e San Marino hanno firmato oggi una convenzione per realizzare un trittico di monete commemorative. L’iniziativa celebra gli 800 anni dalla morte del Santo avvenuta nel 1226. L’accordo prevede la coniazione di tre monete da 0,75 euro in rame durante l’anno corrente. Queste emissioni formeranno un insieme unitario sia dal punto di vista artistico che simbolico. Il progetto nasce dalla volontà di valorizzare un patrimonio spirituale comune attraverso il linguaggio universale della moneta. Un’opera unica nel internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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