Montella i Maestri del Lavoro celebrano il precetto pasquale nel convento di San Francesco a Folloni

Il 28 marzo 2026, i Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Avellino si sono riuniti nel Convento di San Francesco a Folloni, nel comune di Montella, per celebrare il precetto pasquale. All'evento hanno partecipato anche rappresentanti provenienti dal Consolato Metropolitano di Napoli. La cerimonia si è svolta in un ambiente storico e suggestivo, attirando numerosi partecipanti.

Significativo il messaggio del Past President della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro, che ha definito il ruolo del Maestro del Lavoro come "un'eredità francescana nel cuore della società" Il Giubileo del 2026, che commemora gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, offre l’occasione per riflettere su un tema di grande attualità: il valore etico e sociale del lavoro. In questa prospettiva, la figura del Maestro del Lavoro appare sorprendentemente vicina all’insegnamento del Poverello d'Assisi. Il titolo di Maestro non rappresenta soltanto un prestigioso traguardo professionale, ma si configura come un autentico modello di cittadinanza attiva. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Montella, i Maestri del Lavoro celebrano il precetto pasquale nel convento di San Francesco a Folloni Articoli correlati Leggi anche: Montella, scontro tra frati e Comune: il caso del convento di San Francesco a Folloni Leggi anche: Montella, scontro al convento di San Francesco a Folloni: i frati dicono no all’ospedale di comunità