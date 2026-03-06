San Marino contro la violenza di genere | il brano musicale e la collaborazione con San Marino United Artists

Lo sport e la musica sono linguaggi universali che spesso si incontrano. Trasmettono emozioni, valori, messaggi: unendo migliaia di tifosi e appassionati. In occasione della Giornata Internazionale della Donna che si celebra l’8 marzo, la Federcalcio di San Marino e il collettivo San Marino United Artists hanno scelto di rinnovare la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Una collaborazione speciale nata lo scorso 25 novembre con l’uscita del brano “Quasi invisibile”: la canzone, interpretata dalle più importanti voci femminili del Paese, pone l’accento sulla tematica della violenza di genere: un tema sempre più ricorrente nei fatti di cronaca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

