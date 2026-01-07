Scroscianti applausi per Marta De Marino al Teatro San Francesco di Scafati

Martina De Marino ha recentemente tenuto un concerto al Teatro San Francesco di Scafati, attirando un pubblico numeroso. La serata ha offerto un'esperienza musicale di qualità, evidenziando il talento dell'artista e il successo dell'evento. Un appuntamento che ha confermato l'interesse per la musica dal vivo nella comunità locale.

Notevole successo per il concerto di Marta De Marino al Teatro San Francesco di Scafati. Una serata di emozioni e musica di qualità si è tenuta ieri presso il Teatro San Francesco di Scafati, dove la giovane e talentuosa Marta De Marino si è esibita in un concerto che ha conquistato il numeroso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Originaria del territorio, De Marino è ormai voce riconosciuta a livello nazionale — da due anni cantante del programma "Uno Mattina in Famiglia" su Rai Uno.

