Treviglio sull’ex chiesa di San Maurizio brillerà l’insegna di Conad

A Treviglio si riferisce che l’insegna di Conad verrà installata sull’ex chiesa di San Maurizio. La decisione sembra definitiva, anche se non c’è ancora un annuncio ufficiale. La chiesa, situata nel centro della città, cambierà così volto con il nuovo marchio commerciale. La struttura, di proprietà privata, sarà interessata da lavori di modifica per accogliere il nuovo insegna.

Treviglio. Sarà con tutta probabilità quella di Conad l’insegna che verrà posizionata sull’ex chiesa di San Maurizio. È stata presentata all’ufficio Suap del Comune la domanda di autorizzazione per l’apertura di una nuova media struttura di vendita nell’area tra via Calvenzano e via Roggia Moschetta. Il progetto prevede, nel dettaglio, un punto vendita da circa 2.500 metri quadrati, in gran parte destinati al settore alimentare, con una quota minore riservata al non alimentare per cui, ora, si apre la fase istruttoria. Un passaggio che, di fatto, rappresenta un passo concreto per il rilancio di quest’area a sud della città: le opere di urbanizzazione primaria sono stimate in circa 1,6 milioni di euro, mentre l’investimento complessivo per l’intera operazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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