Maurizio Ghezzi il medico che insegna come adottare un alveare sul terrazzo di casa
Maurizio Ghezzi propone un approccio innovativo all’apicoltura domestica, insegnando come adottare un alveare sul terrazzo o nel giardino di casa. Questa pratica permette di prendersi cura delle api come animali da compagnia, contribuendo alla tutela delle api e alla produzione di miele fresco. Un modo semplice e sostenibile per avvicinarsi al mondo delle api e promuovere la biodiversità, senza rinunciare alle comodità di un ambiente domestico.
Adottare le api alla stregua di animali da compagnia. Mantenendo un alveare in giardino o sul terrazzo di casa e con anche la possibilità di gustare il loro miele. Ideatore della curiosa iniziativa è Maurizio Ghezzi, medico in pensione di Sesto San Giovanni che da diversi anni si dedica per hobby. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Maurizio Ghezzi, il medico che insegna come "adottare" un alveare sul terrazzo di casa - Mantenendo un alveare in giardino o sul terrazzo di casa e con anche la possibilità di gustare il loro miele. monzatoday.it
