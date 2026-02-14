Treviglio nuova vita per l’ex chiesa di San Maurizio | in arrivo una media struttura di vendita e un parco

Treviglio ha deciso di trasformare l’ex chiesa di San Maurizio, dopo anni di abbandono, a causa del deterioramento dell’edificio storico. La giunta ha approvato un piano che prevede la costruzione di una media struttura di vendita e un parco pubblico su un’area di oltre 30 mila metri quadrati tra via Calvenzano e via Roggia Moschetta. La riqualificazione mira a riqualificare l’edificio e a creare nuovi spazi per i cittadini.

Treviglio. Dopo anni trascorsi nell'abbandono, l'ex chiesa di San Maurizio entra in una nuova fase. La giunta ha adottato il piano attuativo per l'area di oltre 30mila metri quadrati tra via Calvenzano e via Roggia Moschetta, a sud di Treviglio, con l'obiettivo di recuperare l'edificio storico e ridefinire il comparto con una media struttura commerciale e spazi verdi pubblici. Il progetto, rimasto sospeso per oltre un anno a causa delle prescrizioni della Soprintendenza, recepisce oggi tutte le indicazioni sui vincoli storici e architettonici dell'ex chiesa. Rispetto al piano originario, è prevista una sola struttura di vendita di circa 2.