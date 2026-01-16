Molestie olfattive a sud di Treviglio Arpa chiede nuove prescrizioni sull’impianto

A sud di Treviglio, persistono problematiche legate alle molestie olfattive. Arpa ha concluso una visita ispettiva avviata nel 2025 presso un’azienda ritenuta responsabile delle emissioni maleodoranti. In risposta, l’agenzia ambientale ha richiesto l’adozione di nuove prescrizioni per ridurre l’impatto sulla zona. La situazione rimane sotto monitoraggio dalle autorità competenti, con l’obiettivo di limitare i disagi per i residenti.

Treviglio. Prosegue la lotta alle molestie olfattive nella zona sud della città. Nei giorni scorsi il Comune ha ricevuto la relazione conclusiva della visita ispettiva avviata da Arpa a ottobre 2025 nei confronti dell’azienda individuata come fonte delle emissioni maleodoranti. L’ ispezione fa seguito alla nota inviata a settembre 2025 dall’amministrazione comunale a Provincia di Bergamo, Arpa, Ats e Carabinieri Forestali, predisposta anche con il supporto di un consulente esterno. In quel documento il Comune chiedeva controlli puntuali, verifiche e aggiornamenti sul rispetto delle prescrizioni previste dall’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) e dalle successive integrazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

