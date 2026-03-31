Treviglio il nido Giragulì apre le porte alle famiglie

Da bergamonews.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 28 marzo, il nido comunale Giragulì di Treviglio ha aperto le sue porte alle famiglie durante l’iniziativa “Nidi Aperti”. In questa occasione, genitori e bambini hanno potuto visitare gli ambienti interni e il giardino esterno, che fanno parte del percorso educativo del nido. L’evento ha coinvolto le famiglie interessate a conoscere gli spazi dedicati ai più piccoli.

Treviglio. Il nido comunale Giragulì ha aperto le sue porte sabato 28 marzo in occasione dell’iniziativa “Nidi Aperti”, permettendo a genitori e bambini di visitare gli ambienti interni e il giardino esterno, parte integrante del percorso educativo. Durante la mattinata, le famiglie hanno potuto confrontarsi con le educatrici sui modelli pedagogici adottati, osservare la cura dei dettagli negli spazi didattici e comprendere come l’investimento nei servizi per l’infanzia contribuisca al benessere della comunità. Il sindaco Juri Imeri ha sottolineato come “vedere così tante famiglie interessate è la conferma che la strada intrapresa è quella giusta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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