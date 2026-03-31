Treviglio il nido Giragulì apre le porte alle famiglie

Sabato 28 marzo, il nido comunale Giragulì di Treviglio ha aperto le sue porte alle famiglie durante l’iniziativa “Nidi Aperti”. In questa occasione, genitori e bambini hanno potuto visitare gli ambienti interni e il giardino esterno, che fanno parte del percorso educativo del nido. L’evento ha coinvolto le famiglie interessate a conoscere gli spazi dedicati ai più piccoli.