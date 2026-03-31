Treviglio il nido Giragulì apre le porte alle famiglie
Sabato 28 marzo, il nido comunale Giragulì di Treviglio ha aperto le sue porte alle famiglie durante l’iniziativa “Nidi Aperti”. In questa occasione, genitori e bambini hanno potuto visitare gli ambienti interni e il giardino esterno, che fanno parte del percorso educativo del nido. L’evento ha coinvolto le famiglie interessate a conoscere gli spazi dedicati ai più piccoli.
Treviglio. Il nido comunale Giragulì ha aperto le sue porte sabato 28 marzo in occasione dell’iniziativa “Nidi Aperti”, permettendo a genitori e bambini di visitare gli ambienti interni e il giardino esterno, parte integrante del percorso educativo. Durante la mattinata, le famiglie hanno potuto confrontarsi con le educatrici sui modelli pedagogici adottati, osservare la cura dei dettagli negli spazi didattici e comprendere come l’investimento nei servizi per l’infanzia contribuisca al benessere della comunità. Il sindaco Juri Imeri ha sottolineato come “vedere così tante famiglie interessate è la conferma che la strada intrapresa è quella giusta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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