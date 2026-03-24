Per il nido di via Giolitti c’è una data di apertura. Deciso anche il nome: si chiamerà "La Chiocciola". La struttura che doveva essere terminata il 14 luglio 2025, in tempo dunque per l’anno scolastico d’infanzia 2025-26, oggetto anche di una interrogazione della consigliera comunale Pd Laura Bernaroli che chiedeva conto dei ritardi, aprirà invece con un anno di ritardo. "Se ne sta completando l’acquisto degli arredi e le finiture di questo asilo, - dicono dal Comune - che nasce con l’obiettivo di ampliare l’offerta di posti destinati alla primissima infanzia e che rappresenta un investimento strategico per la città di Mirandola". La... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il nido La Chiocciola apre in ottobre. La sindaca: "Un aiuto alle famiglie"

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