Salerno apre un nuovo asilo nido comunale | Un servizio in più per le famiglie

Domani a Salerno, nel quartiere Monticelli, apre un nuovo asilo nido comunale. L’appuntamento è alle 11, quando le porte verranno aperte per le prime iscrizioni. La struttura offre un servizio in più alle famiglie della zona, che ora avranno un’alternativa vicina e di qualità per i loro figli. La cerimonia di inaugurazione attira già l’attenzione di molti genitori in cerca di soluzioni affidabili per l’assistenza ai piccoli.

Nella mattinata di domani (giovedì 5 febbraio), alle ore 11, si apriranno le porte di un nuovo asilo nido comunale nel quartiere Monticelli, a Salerno. Si tratta 26 nuovi posti che - fanno sapere dal Comune - potenziano in maniera strategica i servizi educativi dell'Ambito S5, con l'obiettivo di.

