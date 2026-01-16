Iscrizioni al nuovo anno scolastico il Liceo La Farina apre le porte alle famiglie con un open day
Il Liceo Classico Giuseppe La Farina annuncia l'apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027. Per permettere alle famiglie di conoscere l’offerta formativa e le modalità di iscrizione, il liceo organizza un Open Day. Un’occasione per visitare gli spazi e approfondire i programmi, contribuendo a una scelta consapevole per il futuro degli studenti.
Si avvicinano le iscrizioni per l'anno scolastico 20262027 e il Liceo Classico “Giuseppe La Farina” è pronto a un nuovo Open Day. Un incontro informativo rivolto alle famiglie degli studenti interessati all’iscrizione per il nuovo anno e che si terrà sabato 17 gennaio dalle 9.30 alle 12.30. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
