Dopo tre giorni di partite, si avvia alla sua quarta edizione il Trofeo Adamant, un torneo dedicato ai giovani atleti e agli arbitri emergenti. L’evento si svolge in una palestra che ospita questa competizione, ormai consolidata nel calendario del basket giovanile italiano. La manifestazione coinvolge diverse squadre e rappresenta un momento di crescita per le giovani promesse dello sport.

Tutto pronto per la palla a due del quarto Trofeo Adamant, un appuntamento ormai fisso nel panorama del basket giovanile nazionale. Per tre giorni, dal 4 al 6 aprile, Ferrara e Consandolo diventeranno capitali della categoria Under 15 Eccellenza, ospitando otto tra le società più prestigiose d'Italia per un torneo di altissimo livello tecnico e agonistico. Il sipario si alzerà sabato 4 aprile con le prime gare di qualificazione. Domenica 5 sarà la volta delle semifinali, mentre la giornata conclusiva di lunedì 6 aprile sarà interamente dedicata alle finali al Palasport di Ferrara, con il match clou nel pomeriggio per l'assegnazione del trofeo. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Tre giorni di basket, torna il 'Trofeo Adamant': "Palestra per giovani atleti ed arbitri"

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