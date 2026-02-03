Oltre cinquanta atleti marchigiani nella tre giorni di Torino dedicata all’Hyrox il nuovo fenomeno globale sportivo

Oltre cinquanta atleti marchigiani si sono sfidati negli ultimi tre giorni a Torino, all’Oval Lingotto, in occasione dell’edizione 2026 di Hyrox. La competizione ha richiamato partecipanti di tutte le età, provenienti dalle Marche, per una gara che unisce corsa e functional training. È stata una sfida intensa, che ha messo alla prova resistenza, strategia e spirito di squadra di chi ha deciso di mettersi in gioco.

Sono oltre cinquanta i marchigiani di tutte le età che hanno gareggiato nella tre giorni al Oval Lingotto di Torino all'edizione 2026 dell'Hyrox, il nuovo fenomeno globale sportivo che unisce corsa e functional training in un unico evento adrenalinico e celebra resistenza, strategia e spirito di squadra.

