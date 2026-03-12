Gianluca Galassi, giocatore della Gas Sales Bluenergy Piacenza, ha comunicato di essere tornato in palestra, a 90 giorni dalla diagnosi di un tumore al testicolo. Dopo aver subito due interventi chirurgici, l’atleta ha deciso di riprendere l’attività fisica. La sua ripresa segna il ritorno alla preparazione atletica dopo il trattamento medico iniziato a dicembre.

Gianluca Galassi, centrale della Gas Sales Bluenergy Piacenza, ha annunciato il ritorno in palestra dopo aver affrontato due interventi chirurgici per un tumore al testicolo diagnosticato a dicembre. La data di oggi, 12 marzo 2026, segna esattamente tre mesi dalla scoperta e due mesi dalla seconda operazione che ha risolto definitivamente il problema. L’atleta ha condiviso la sua storia attraverso i canali social, sottolineando come il numero 12 sia stato un filo conduttore nella sua battaglia: dal giorno della diagnosi al momento dell’intervento definitivo fino a questo ritorno alle attività sportive. Il messaggio trasmesso non è solo una notizia sportiva, ma un invito alla prevenzione sanitaria rivolto a tutta la comunità emiliana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Galassi torna in palestra: 90 giorni dopo la diagnosi

