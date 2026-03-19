Arezzo 600 giovani atleti per il trofeo Guido Guidelli | 28 squadre da tutta Italia
Arezzo ospita la quarantunesima edizione del trofeo internazionale di basket “Guido Guidelli”. Durante l’evento, che si svolgerà dal 24 al 26 aprile, saranno presenti ventotto squadre provenienti da tutta Italia e circa seicento giovani atleti parteciperanno alla competizione. L’iniziativa coinvolge diverse regioni e rappresenta un importante momento di confronto tra le giovani promesse del basket nazionale.
Saranno ventotto squadre e circa seicento atleti i protagonisti della quarantunesima edizione del trofeo internazionale di basket “Guido Guidelli”, in programma da venerdì 24 a domenica 26 aprile. La manifestazione, organizzata dalla Scuola Basket Arezzo, ha fatto registrare il tutto esaurito nelle categorie maschili Under13 e Under14, confermandosi come uno degli appuntamenti di riferimento della pallacanestro giovanile italiana. Il torneo vedrà la partecipazione di società provenienti da tutta la penisola, con l’obiettivo di coniugare sport, aggregazione e promozione del territorio. Le prime due giornate saranno dedicate alle fasi a gironi, ospitate in sette palazzetti tra Arezzo e la provincia, mentre la mattinata di domenica 26 aprile sarà riservata alle finali, in programma al palasport Estra “Mario d’Agata”. 🔗 Leggi su Lortica.it
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