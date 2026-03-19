Arezzo ospita la quarantunesima edizione del trofeo internazionale di basket “Guido Guidelli”. Durante l’evento, che si svolgerà dal 24 al 26 aprile, saranno presenti ventotto squadre provenienti da tutta Italia e circa seicento giovani atleti parteciperanno alla competizione. L’iniziativa coinvolge diverse regioni e rappresenta un importante momento di confronto tra le giovani promesse del basket nazionale.

Saranno ventotto squadre e circa seicento atleti i protagonisti della quarantunesima edizione del trofeo internazionale di basket “Guido Guidelli”, in programma da venerdì 24 a domenica 26 aprile. La manifestazione, organizzata dalla Scuola Basket Arezzo, ha fatto registrare il tutto esaurito nelle categorie maschili Under13 e Under14, confermandosi come uno degli appuntamenti di riferimento della pallacanestro giovanile italiana. Il torneo vedrà la partecipazione di società provenienti da tutta la penisola, con l’obiettivo di coniugare sport, aggregazione e promozione del territorio. Le prime due giornate saranno dedicate alle fasi a gironi, ospitate in sette palazzetti tra Arezzo e la provincia, mentre la mattinata di domenica 26 aprile sarà riservata alle finali, in programma al palasport Estra “Mario d’Agata”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, 600 giovani atleti per il trofeo “Guido Guidelli”: 28 squadre da tutta Italia

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