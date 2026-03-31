Trascinata per 50 metri a Milano altro shock a bordo di un tram Le urla i figli in lacrime e lo sconcerto dell’autista | Non mi sono accorto di nulla

A Milano, un'altra scena di tensione a bordo di un tram ha coinvolto una donna trascinata per 50 metri. Le urla dei presenti, i figli in lacrime e l’autista che ha dichiarato di non essersi accorto di nulla hanno reso il fatto ancora più impressionante. È difficile ricostruire con precisione quanto accaduto, anche se alcuni hanno ipotizzato si tratti di una scena insolita o di un incidente improvviso.

Milano, 31 marzo 2026 – Si fatica quasi a immaginare quei fotogrammi. E forse qualcuno avrà pure pensato a una stuntwoman impegnata nelle riprese di un film. E invece no: quella donna era appesa per davvero al tram. Trascinata per il braccio, incastrato in una delle porte mentre stava salendo. Con la testa e tutto il resto del corpo all’esterno. Per quasi 50 metri. Sotto gli occhi terrorizzati dei due figli, che si erano già seduti a bordo del mezzo pubblico, degli altri passeggeri che hanno urlato per richiamare l’attenzione dell’autista e dei tantissimi passanti che affollavano la centralissima via Mazzini nella domenica delle Palme. Il punto in cui un tram in via Torino, nel pieno centro di Milano a pochi passi dal Duomo, intorno alle 13:30, ha investito una ragazza di 20 anni, 18 Febbraio 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trascinata per 50 metri, a Milano altro shock a bordo di un tram. Le urla, i figli in lacrime e lo sconcerto dell’autista: “Non mi sono accorto di nulla” Articoli correlati Leggi anche: Rimane incastrata con il braccio tra le porte del tram e viene trascinata per 50 metri Milano, braccio incastrato tra le porte di un tram: 29enne trascinata per 40 metriUna donna filippina di 29 anni ha vissuto attimi di terrore domenica pomeriggio a Milano. Tramvia Firenze, 17enne violentato: Gest fornisce le immagini delle telecamere a bordo. “L’autista non si è accorto di niente”FIRENZE – Denis Ratto, amministratore delegato di Gest, gestore della Tramvia di Firenze, ha risposto a stamattina, 4 marzo 2026, a margine di un...