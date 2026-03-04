Il 17enne coinvolto in una vicenda di violenza sulla tramvia di Firenze, mentre si trovava a bordo, è stato vittima di un episodio che ha attirato l’attenzione. Gest, la società che gestisce il servizio, ha fornito le immagini delle telecamere di sorveglianza installate sui mezzi. L’autista, secondo quanto comunicato, non si sarebbe accorto di quanto accaduto durante il tragitto.

FIRENZE – Denis Ratto, amministratore delegato di Gest, gestore della Tramvia di Firenze, ha risposto a stamattina, 4 marzo 2026, a margine di un evento a Firenze, ad una domanda sulla violenza subita il 14 febbraio da un 17enne. Il ragazzo, secondo la ricostruzione, si era addormentato mentre viaggiava in tramvia venendo poi portato fuori dal suo presunto aggressore e quindi condotto sotto un cavalcavia. Ratto ha spiegato che l’autista della tramvia non si è accorto di niente. “E’ un episodio tremendo che in realtà non è avvenuto sulla tramvia – ha detto Ratto – quindi ci vede coinvolti solo in forma indiretta perché abbiamo collaborato nel fornire le immagini alle forze dell’ordine e grazie a questa collaborazione credo che abbiamo potuto dare un contributo per ricostruire l’andamento dell’episodio”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Tramvia Firenze, 17enne violentato: Gest fornisce le immagini delle telecamere a bordo. “L’autista non si è accorto di niente”

Firenze, 17enne violentato in tramvia: arrestato marocchinoL'episodio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori e riportato dal Corriere Fiorentino, sarebbe accaduto nella notte di San Valentino.

Firenze, 17enne violentato mentre torna a casa in tramvia: arrestato marocchinoL’episodio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori e riportato dal Corriere Fiorentino, sarebbe accaduto nella notte di San Valentino.

