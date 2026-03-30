Milano braccio incastrato tra le porte di un tram | 29enne trascinata per 40 metri

Una donna di 29 anni è rimasta coinvolta in un incidente a Milano quando il suo braccio è rimasto incastrato tra le porte di un tram. La donna cercava di raggiungere i suoi due figli, che erano saliti sul mezzo dalla porta, e nel tentativo è stata trascinata per circa 40 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le cure del caso.

Una donna filippina di 29 anni ha vissuto attimi di terrore domenica pomeriggio a Milano. La 29enne è rimasta incastrata con un braccio tra le porte di un tram mentre stava tentando di raggiungere i suoi due figli, saliti sul mezzo dalla porta posteriore. Il conducente, non accortosi del fatto che la donna si trovasse ancora a terra, ha ripreso la marcia e l'ha trascinata per una quarantina di metri. Determinante è stato l'intervento di una pattuglia dei carabinieri i cuoi uomini hanno provveduto a bloccare il mezzo azionando le sirene. La sfortunata, medicata sul posto e poi trasportata in ospedale, se l'è cavata con alcune escoriazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, braccio incastrato tra le porte di un tram: 29enne trascinata per 40 metri Articoli correlati Rimane incastrata per un braccio nelle porte del tram: il mezzo riparte e viene trascinata per 40 metriUna donna di 29 anni è rimasta agganciata per un braccio alle porte del tram 16 in zona Duomo a Milano. Leggi anche: Rimane incastrata con il braccio tra le porte del tram e viene trascinata per 50 metri